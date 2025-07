Giornata di visite mediche in casa Napoli: tocca a Lucca, si attende il via libera per Beukema

Visite mediche a Roma per Lucca, nuovo volto offensivo del Napoli che attende l'ok del Bologna per Beukema.

Il Napoli si prepara ad accogliere due colpi di questa sessione di calciomercato finora scoppiettante: manca solo l'ufficialità per l'ingaggio di Lorenzo Lucca e Sam Beukema.

La giornata odierna si appresta a essere importante: entrambi potrebbero infatti svolgere le visite mediche a Roma, con l'unico dubbio relativo al difensore olandese.

Da sciogliere gli ultimi dettagli burocratici dell'operazione chiusa col Bologna, da cui De Laurentiis è in attesa del definitivo via libera per la partenza dell'ex AZ Alkmaar.