Vinicius Junior e il Real Madrid in trattativa per il rinnovo: la distanza sulle cifre e l'offerta "fantasma" dall'Arabia

Il fuoriclasse brasiliano è in scadenza nel 2027: l'accordo con il Real non è ancora raggiunto e rimane aperta la questione dell'Arabia.

Dopo la separazione da Carlo Ancelotti e il cambio di guida tecnica con l'arrivo di Xabi Alonso, il Real Madrid vuole evitare ulteriori scossoni in vista dell'estate.

Tra le priorità del club c'è il rinnovo di Vinicius Junior; la stella brasiliana infatti non ha ancora prolungato il suo contratto nonostante qualche settimana fa si parlava di un accordo raggiunto tra le parti.

In realtà però non è ancora così e la trattativa va avanti con sullo sfondo le sirene dell'Arabia Saudita. Ma esiste davvero l'offerta clamorosa di cui si è parlato in questi mesi?