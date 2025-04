Vinicius Junior e il Real Madrid ancora insieme: respinte l'offerte dell'Arabia Saudita, pronto il rinnovo di contratto

Vinicius Junior ha snobbato l'Arabia Saudita e firmerà un nuovo contratto con il Real Madrid: l'annuncio a fine stagione.

Non è stata fino a qui la miglior stagione possibile né per il Real Madrid né per Vinicius Junior. Dopo i successi dell'anno scorso, la squadra di Carlo Ancelotti rischia adesso di finire la stagione senza trofei.

Tra i temi in ballo in questi mesi c'è stato anche il futuro di Vinicius Junior con all'orizzonte incredibili proposte dall'Arabia Saudita.

Il brasiliano ha però chiaro quale sia il suo futuro e ha deciso di rimanere al Real Madrid. Permanenza che sarà confermata anche con un nuovo rinnovo di contratto per la stella del Real.