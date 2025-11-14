Vinicius Junior esalta Ancelotti: "Ha evoluto il Brasile, la nostra occasione ai Mondiali è arrivata"

Le scelte di Ancelotti riflettono anche un cambiamento verso il merito piuttosto che la reputazione. La forma fisica, lo stato di forma e l'adattamento tattico hanno determinato le decisioni relative alla rosa, anche se ciò ha significato escludere temporaneamente giocatori di peso come Vinicius, Rodrygo o Neymar. Allo stesso tempo, Ancelotti ha ampliato il bacino di talenti, integrando nomi emergenti come Endrick e Vitor Roque e incoraggiando la competizione insistendo sul fatto che "circa 70 giocatori" sono in grado di raggiungere la rosa della Coppa del Mondo.

Mentre Ancelotti costruisce un Brasile disciplinato e moderno, una domanda fondamentale aleggia sul progetto: Neymar farà parte di quella rosa?

Il suo ritorno al Santos è stato oscurato da ripetuti infortuni alla coscia e al ginocchio, tra cui un problema al retto femorale, la sua quarta battuta d'arresto dal suo ritorno. Anche se il giocatore insiste che la sua esclusione dalle recenti squadre è "tecnica, non fisica", i dubbi rimangono.

Il leggendario attaccante brasiliano Ronaldo, tuttavia, è categorico: "È un giocatore fondamentale. Non abbiamo un altro Neymar. Se è in forma, il Brasile sarà più forte, è semplice. La gente non capisce quanto sia difficile tornare. È un processo graduale".

Neymar continua a giocare partite complete con il Santos e ha prolungato il suo contratto fino alla fine del 2025, con un'opzione fino ai Mondiali. Tuttavia, il Brasile di Ancelotti ha imparato a funzionare senza di lui.

Con Vinicius, Raphinha e Matheus Cunha in prima linea, la Selecao è equilibrata ma a volte manca di momenti magici. Sarà Neymar a decidere il suo destino ai Mondiali. E sarà la decisione più importante che Ancelotti dovrà prendere finora.