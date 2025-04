Il miglior assistman italiano d'Europa ha compiuto 32 anni, ma da due Vincenzo Grifo non gioca più in Nazionale

Il 7 aprile 2025 Vincenzo Grifo ha compiuto 32 anni. Lo ha fatto nella sua Friburgo, a due giorni da una pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund che non ha certo sporcato la sua entusiasmante annata di Bundesliga. Per l'occasione, nell'unico match stagionale, il nativo di Pforzheim ha indossato la fascia da capitano, segno di quanto rappresenti per la squadra ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Grifo è uno dei pochissimi giocatori ad aver giocato nell'Italia senza aver mai giocato in Serie A, considerando che l'intera sua carriera si è svolta in Germania, dove è nato e cresciuto. Il suo nome e cognome, però, tradisce chiaramente le origini italiane da parte di padre e madre (di Naro, Agrigento lui, di Lecce lei). Per questo, nel 2013 Grifo è stato convocato dalla Nazionale azzurra Under 20, per poi essere chiamato anche da quella maggiore nel 2018.

Per qualche anno Grifo è entrato nel giro dell'Italia, coltivando il sogno di una convocazione al disastroso Europeo 2024. Alla fine, però, Vincenzo ha dovuto guardare il torneo da casa, deluso per la scelta di Spalletti.

Deluso anche nell'ultimo anno, vista la sua uscita netta dal giro dei convocati: l'ultima presenza con l'Italia è datata ormai 2023 e nel corso del 2024, così come nelle prime sfide del 2025, il cognome Grifo non è stato mai inserito da Spalletti nelle sue liste. Il tutto nonostante si parli del miglior assistman d'Europa, in un campionato top come la Bundesliga.