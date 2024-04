Viktor Gyokeres vale 100 milioni di euro? Perché Arsenal e Chelsea stanno lottando per ingaggiare l'attaccante dallo Sporting CP

Lo svedese sembra prossimo a completare la sua ascesa dal campionato portoghese ai massimi livelli del calcio europeo.

Passare dal Coventry City allo Sporting CP non è un percorso molto comune, ma dopo il successo di Viktor Gyokeres in questa stagione, qualcun altro potrebbe seguire la stessa strada la prossima estate.

Alla fine della scorsa stagione, lo svedese ha rinunciato alla ricchezza della Premier League per tentare la fortuna in Portogallo. Ma non dovrebbe passare molto tempo prima che Gyokeres ritorni in Inghilterra.

E questa volta non sarà in seconda divisione: ha segnato troppi goal allo Sporting. I giganti londinesi di Arsenal e Chelsea sono interessati al suo acquisto.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma non sarà un acquisto economico. L'attuale clausola rescissoria di Gyokeres ammonta a ben 100 milioni di euro, anche se si dice che lo Sporting vorrebbe aumentarla a 120 milioni di euro offrendogli un nuovo contratto.

In ogni caso parliamo di cifre astronomiche: Gyokeres vale tutti questi soldi? GOAL ha fatto un tuffo nella sua carriera per scoprilo.