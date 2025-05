Vieira rivoluziona il Genoa: salvezza con 4 giornate d'anticipo e i giovani come Venturino lanciati in Serie A

La guida del francese ha portato il Grifone alla salvezza con quattro giornate d'anticipo, lanciando nuovi talenti come Venturino in Serie A.

La stagione 2024/25 del Genoa si è conclusa con il sorriso, grazie a una vittoria importante per 3-1 contro il Bologna. Un successo con cui si chiude un’annata tra alti e bassi per il Grifone, culminata con la salvezza con ben quattro giornate di anticipo.

Nella sfida del Dall’Ara è stato, in particolare, il giovane attaccante Lorenzo Venturino, autore di una doppietta alla sua prima da titolare in Serie A, un segnale importante del percorso di valorizzazione dei giovani voluto dal tecnico Patrick Vieira.

Il Genoa, infatti, ha trovato sotto la guida del francese non solo un gioco più dinamico e propositivo, ma anche un’incredibile opportunità per i giovani talenti di mettersi in luce.

L'articolo prosegue qui sotto

Con una crescita esponenziale delle nuove leve, la squadra rossoblù ha raggiunto una tranquillità di classifica che non sembrava possibile all'inizio della stagione.