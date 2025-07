VIDEO: Michail Antonio torna in campo dopo il terribile incidente stradale e segna due goal col West Ham U21: ma il suo futuro è tutto da decidere M. Antonio West Ham United

Michail Antonio è tornato in campo con il West Ham Under 21 e ha messo a segno una doppietta: l'attaccante è senza contratto dallo scorso 30 giugno. Quale futuro per lui?