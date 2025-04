Vicenza in Serie B, cosa serve ora? Il calcolo dei punti per la promozione, destino nelle sue mani

Virtus Verona vs LR Vicenza

Serie C

Il Padova è al secondo posto, il Vicenza si avvicina alla promozione in B dopo il sorpasso: è possibile sapere quando arriverà l'eventuale festa.

Il sorpasso di fine marzo ha cambiato le sorti del girone A di Serie C. Il Vicenza è ora la massima favorita per essere promossa direttamente in Serie B (annata 2025/2026), mentre il Padova potrebbe con somma delusione giocare solamente i lunghi ed estenuanti playoff da cui arriverà l'ultima squadra partecipante al prossimo campionato cadetto.

Undici punti tra marzo e inizio aprile hanno permesso al Vicenza di avvicinarsi alla promozione in Serie B, mentre al contrario il Padova è crollato con due sconfitte, perdendo l'occasione di rivedere nuovamente la seconda serie. Certo, non è ancora detta l'ultima parola, ma il team vicentino ha ora il destino nelle proprie mani.

Cosa serve dunque al Vicenza per essere promosso nella Serie B di calcio maschile? Il calcolo dei punti è ovviamente già possibile, visto i pochissimi rimanenti da ora al 38esimo turno.