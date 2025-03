Viareggio Cup 2025, la finale è del Genoa: Fiorentina battuta 1-0, la cronaca

Il tabellino di Fiorentina-Genoa, che ha proclamato i rossoblù campioni della Viareggio Cup: decisivo il goal di Marconi.

Dopo il successo degli anni '60 e quello del 2007, il Genoa fa di nuovo sua la Viareggio Cup. Trionfo per i giovani rossoblù nel noto torneo di carnevale, che hanno avuto la meglio sulla Fiorentina nella finalissima del 31 marzo. A decidere la finale il 17enne Alessio Marconi, eroe della squadra ligure diciotto anni dopo l'ultimo successo nella competizione.

Allo Stadio dei Pini di Viareggio non è andata in scena una finale entusiasmante, in cui il Genoa è stato però più cinico nel trovare il goal del vantaggio, difendendolo fino alla fine della gara diretta da Crezzino della sezione di Siena e allo stesso tempo sfiorando a più riprese il 2-0.

Allenato dall'ex giocatore Ruotolo, il Genoa ha disputato un miglior primo tempo rispetto alla Fiorentina, rischiando poco nella ripresa. Nonostante un ritmo più alto rispetto ai 45' precedenti, i secondi hanno portato ad alcune conclusioni a sfiorare la porta, senza però che i due portieri abbiano dovuto rispondere con parate decisive.

Questo almeno fino al minuto 65, quando Dolfi si è superato su Oderno, tenendo in partita una Fiorentina alla fine, comunque, sconfitta nella finale del Viareggio.