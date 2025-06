Verso l'Al-Ain, come giocherà la Juventus all'esordio al Mondiale per Club: le opzioni e i dubbi di Tudor

Al-Ain vs Juventus

Mondiale per Club

Tudor con qualche nodo da sciogliere in vista dell'esordio mondiale contro il club degli Emirati Arabi: ballottaggio Nico Gonzalez-Weah a destra.

Si avvicina l'esordio della Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri scenderanno in campo nella notte italiana di giovedì 19 giugno (con calcio d'inizio alle ore 3) a Washington per affrontare l'Al-Ain, club degli Emirati Arabi.

La sfida contro la formazione emiratina è valida per la prima giornata della fase a gironi, con la Vecchia Signora che è stata inserita nel gruppo G insieme al Manchester City e ai marocchini dello Wydad Casablanca.

L'obiettivo della formazione bianconera è quello di partire con il piede giusto per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito andiamo a scoprire come giocherà la Juve contro l'Al-Ain.