Verso Bayern Monaco-Inter: chi gioca e chi no tra Neuer, Kane, Pavard, Bastoni, Barella e Lautaro

Bayern Monaco vs Inter

Inter di scena sul campo del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions: le ultime di formazione tra i bavaresi e i nerazzurri.

Mettersi subito alle spalle il 2-2 di Parma per tornare a ruggire oltre i confini nazionali: è questo l'obiettivo dell'Inter, di scena martedì sera nella tana del Bayern Monaco per il primo atto dei quarti di finale di Champions League.

I nerazzurri sfideranno una squadra falcidiata dalle assenze, ma non per questo meno forte: su tutte spicca quella di Musiala che, assieme a Davies, Upamecano e Pavlovic, non potrà essere dell'incontro.

Qualche problema ce l'ha anche l'Inter, priva certamente di Dumfries, Taremi e Zielinski: scopriamo chi scenderà in campo all'Allianz Arena, tra dubbi e certezze che interessano Kompany e Inzaghi.