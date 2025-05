Verso Barcellona-Inter, le scelte di Inzaghi e Flick in campionato tra turnover e il ritorno della semifinale di Champions League. Torna Lewandowski a San Siro?

I due allenatori devono fare i conti con infortuni e gestione: le possibili scelte di Inzaghi per Inter-Verona e Flick per Valladolid-Barcellona.

La settimana che precede il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è decisiva per entrambe le squadre, con gli allenatori Simone Inzaghi e Hansi Flick impegnati a gestire un calendario fittissimo e le condizioni fisiche dei propri giocatori.

La sfida di martedì prossimo a San Siro, che deciderà chi accederà alla finale della massima competizione europea, è ormai un obiettivo primario per i nerazzurri, ma anche per il Barcellona, che sta lottando su più fronti. Entrambi gli allenatori voglio arrivare al meglio alla semifinale di Champions, ma non possono e non vogliono trascurare l’obiettivo campionato.

Dopo il sorpasso del Napoli, Simone Inzaghi vuole reagire in campionato e lasciarsi alle spalle le due sconfitte di fila contro Bologna e Roma nella sfida contro il Verona a San Siro, in programma domani sera. Dall’altra parte, Flick deve affrontare una rosa decimata da infortuni, ma non può permettersi di trascurare gli impegni di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Con il Verona e il Valladolid come ultimi ostacoli prima della semifinale di Champions, le scelte di turnover di Inzaghi e Flick sono essenziali per arrivare alla partita decisiva con la giusta condizione fisica e mentale.

Il ritorno di Lewandowski e le rotazioni in vista della sfida contro l’Inter saranno determinanti per il Barcellona, che non ha intenzione di sottovalutare l’avversario.