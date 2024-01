Il Verona si prende Vinagre e cede Djuric: è ufficiale l'approdo al Monza

Verona attivo sia in entrata che in uscita: Vinagre sostituto di Doig, Djuric passa al Monza. Amione giocherà in Messico.

Tra acquisti effettuati e cessioni messe a segno, il Verona è il club italiano più attivo sul calciomercato per distacco: in casa scaligera sta andando in scena una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il parco giocatori a disposizione di Marco Baroni. Anche la giornata odierna è stata ricca di spunti interessanti in tal senso: dall'Inghilterra è arrivato Ruben Vinagre, mentre Milan Djuric ha fatto le valigie per trasferirsi al Monza. Nelle prossime ore dovrebbero aggiungersi nuovi annunci ufficiali: un occhio di riguardo spetta a Bruno Amione, ormai in procinto di entrare a far parte della lunga lista dei partenti. L'articolo prosegue qui sotto