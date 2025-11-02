Getty Images Sport
Verona-Inter, perché Barella, Dimarco e Dumfries non giocano? Sono in panchina al Bentegodi
BARELLA IN PANCHINA PER VERONA-INTER
Nessun problema fisico, Barella parte dalla panchina per Verona-Inter causa turnover.
Barella sembrava poter partire titolare nonostante l'avvicinarsi della partita di Champions League contro il Kairat, ma alla fine Chivu ha scelto di puntare su Zielinski dal primo minuto e non sul centrocampista sardo.
Eventualmente Barella entrerà a gara in corso, per poi partire titolare in una sfida europea che potrebbe avvicinare l'Inter al prossimo turno di Champions League.
DUMFRIES IN PANCHINA PER VERONA-INTER
Sempre causa turnover, anche Dumfries è in panchina per Verona-Inter.
L'olandese è stato sostituito da Luis Henrique nello scacchiere di Chivu, anche in questo caso a sorpresa. Alla fine il tecnico dell'Inter ha deciso di puntare su un altro esterno dal primo minuto, scegliendo di risparmiare l'olandese in vista del match contro il Kairat di mercoledì.
Dall'altra parte del campo Carlos Augusto.
DIMARCO IN PANCHINA PER VERONA-INTER
Rispetto a Dumfries e Barella, il riposo per Dimarco era quello più quotato.
Alla fine Dimarco è effettivamente in panchina, con Carlos Augusto sulla sua fascia.
Non si tratta della prima gara in panchina per Dimarco, che nel corso di questi primi due mesi di Serie A è subentrato nelle partite contro Cagliari e Juventus.
THURAM NEANCHE IN PANCHINA
Se Barella e Dumfries partono in panchina causa turnover, Marcus Thuram non risulta essere nemmeno tra i possibili sostituti.
Nessuna sorpresa in tal senso, considerando che Thuram non è stato convocato da Chivu per la trasferta di Verona del 2 novembre.
Il francese è recuperato, ma Chivu ha deciso di non rischiarlo per il Bentegodi: l'ex Gladbach tornerà tra i convocati per la partita contro il Kairat, in cui potrebbe anche essere schierato titolare o al massimo entrare a gara in corso.
FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny
