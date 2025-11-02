Pubblicità
Bisseck Verona InterDAZN
GOAL

Verona-Inter moviola, rigori e VAR: la spiegazione degli episodi e cosa è successo al Bentegodi

Doveri arbitra la partita dell'Inter in quel di Verona dopo le recenti polemiche per le ultime partite nerazzurre contro Napoli e Fiorentina.

Tutti gli occhi su Daniele Doveri. Arbitro di Verona-Inter, il fischietto scelto per la partita del Bentegodi proverà a far dimenticare le polemiche delle ultime gare nerazzurre.

Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo fa ancora parlare di sè, così come i contatti Comuzzo-Pio Esposito nella partita comunque vinta dall'Inter contro la Fiorentina: ora Verona. Insieme a Doveri i guardalinee Lo Cicero e Vecchi, il quarto uomo Collu, il Var Aureliano e l'Avar Abisso.

Quali sono i casi da moviola più importanti di Verona-Inter e come è andato l'arbitraggio di Doveri? Scopriamolo.

  • DIFFIDATI E CARTELLINI DI VERONA-INTER

    VERONA-INTER DIFFIDATI

    • Belghali (Verona)

    VERONA-INTER AMMONITI

    • Orban (Verona)
    • Bisseck (Inter)

    VERONA-INTER ESPULSI

    In aggiornamento

  • C'ERA IL RIGORE? VERONA-INTER, GLI EPISODI IN AREA

    Al 92' l'Inter reclama un rigore per un tocco tra Pio Esposito e Bella-Kotchap, ma Doveri lascia correre: il difensore del Verona appoggia la mano sulla schiena dell'attaccante nerazzurro, ma il contatto è minimo e non ci sono gli estremi per fallo e penalty.

  • Bisseck Verona InterDAZN

    L'INTERVENTO DEL VAR E GLI ALTRI EPISODI

    Perfettamente regolari le reti di Zielinski e Giovane nel primo tempo.

    Il primo vero caso da moviola è quello del minuto 66, quando Bisseck viene ammonito dopo un duro intervento su Giovane dopo un retropassaggio di Sucic. Per Doveri non c'è il rosso, forti proteste dei padroni di casa. Decisione giusta? Al limite, anche se Sucic sembrava in recupero.

