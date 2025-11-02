Verona-Inter moviola, rigori e VAR: la spiegazione degli episodi e cosa è successo al Bentegodi

Tutti gli occhi su Daniele Doveri. Arbitro di Verona-Inter, il fischietto scelto per la partita del Bentegodi proverà a far dimenticare le polemiche delle ultime gare nerazzurre.
Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo fa ancora parlare di sè, così come i contatti Comuzzo-Pio Esposito nella partita comunque vinta dall'Inter contro la Fiorentina: ora Verona. Insieme a Doveri i guardalinee Lo Cicero e Vecchi, il quarto uomo Collu, il Var Aureliano e l'Avar Abisso.
Quali sono i casi da moviola più importanti di Verona-Inter e come è andato l'arbitraggio di Doveri? Scopriamolo.