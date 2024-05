Verona-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gialloblù e viola contro con obiettivi differenti: dove vedere la partita in TV e streaming e le formazioni ufficiali.

Obiettivi ancora da definire per Verona e Fiorentina che, nella 35esima giornata di Serie A, si affrontano per punti pesanti in palio.

I giallobù hanno perso l'ultima gara disputata contro la Lazio, subendo il goal dell'ex da Mattia Zaccagni: al Verona servono punti salvezza per allontanare lo spettro Serie B.

I viola, invece, hanno vinto in settimana contro il Club Brugge in Conference League e vogliono accorciare sulla Lazio, che occupa il settimo posto.

Le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina e dove guardare la partita in TV e streaming: troverete tutto in questa pagina.