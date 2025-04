Verona-Cagliari probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Coman, Bernede, Suslov e Pavoletti

Hellas Verona vs Cagliari

Una partita fondamentale, i tre punti potrebbero portare ad una salvezza molto più vicina. Nel Cagliari non ci sarà Piccoli.

Le sconfitte di Empoli e Venezia, nonchè il pari del Lecce, permettono a Verona e Cagliarsi di giocarsi la partita della salvezza in quel del Bentegodi. Alle 20:45 di lunedì, infatti, le due squadre scendono in campo per poter blindare la permanenza nella prossima annata di Serie A.

Separate da due punti, con il Verona a 32 e il Cagliari a 30, un successo nel posticipo avvicinerebbe una delle due alla conferma nella massima serie. I rossoblù di Nicola devono rinunciare allo squalificato Piccoli, trascinatore della squadra, mentre i gialloblù fanno i conti con i soliti k.o di Harroui e Tengstedt.

Con pochissimi punti ancora a disposizione, Verona-Cagliari risulta essere la partita più importante dell'anno: non si può sbagliare, sarà lotta serrata fino all'ultimissimo minuto.