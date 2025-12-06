Pubblicità
Verona-Atalanta 3-1, pagelle e tabellino: Giovane incanta, Belghali e Bernede timbrano, Krstovic delude

Prima gioia in questa Serie A per il Verona: superata l’Atalanta grazie ad una grande prestazione di squadra e ad un super Giovane.

Il Verona riaccende la luce nonostante la fitta nebbia del sabato sera nel match casalingo contro l’Atalanta, ottenendo il primo successo in questo campionato grazie a un super Giovane. I punti conquistati permettono ai gialloblù di abbandonare la Fiorentina all'ultimo posto in classifica e di avvicinarsi alla zona salvezza.

A sbloccare il match è il Verona già nei primi minuti: Giovane si presenta freddo a tu per tu con Carnesecchi, ma tutto inutile, perché il brasiliano era partito oltre l’ultimo uomo e la rete viene annullata. La Dea prova a rispondere con un colpo di testa di Hien sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Montipò si supera e devia con la mano aperta.

A metà del primo tempo, però, sono i padroni di casa a trovare il vantaggio: Mosquera scatta sul filo del fuorigioco, finta il tiro e appoggia di tacco per Belghali. Il centrocampista si libera di Djimsiti e calcia potente sotto la traversa, non lasciando scampo a Carnesecchi. La Dea sembra subire il contraccolpo e poco dopo subisce il raddoppio veneto: Giovane calcia da fuori e trova fortuna con una deviazione che inganna il portiere.

All’inizio della ripresa Palladino prova a cambiare alcuni interpreti, ma al 70’ il Verona cala il tris: Samardzic entra in area, protesta per un presunto tocco di mano di Bella-Kotchap (non ravvisato da arbitro e VAR) e perde palla. I veneti partono in contropiede e Giovane serve l’assist per Bernede, che da fuori punisce Carnesecchi.

Pochi minuti dopo, l’Atalanta ottiene un rigore: Scamacca trasforma dal dischetto e realizza la rete della bandiera.

  • PAGELLE VERONA

    Si batte, si sacrifica in fase difensiva, corre, dribbla anche i fili d’erba, trova la rete con un bolide da fuori e serve l’assist per il tris: Giovane (voto 7.5) è l’anima del Verona e probabilmente l’arma più potente per l’obiettivo salvezza dei veneti.

    Benissimo anche Belghali e Bernede (voto 7), entrambi autori di un goal e di una prestazione super. Nelsson (voto 7) annulla Krstovic nel primo tempo e non va praticamente mai in difficoltà nella ripresa. Montipò (voto 7) salva più volte il Verona con interventi decisivi.

    VOTI VERONA (3-5-2): Montipò 7; Nunez 6.5, Nelsson 7, Bella-Kotchap 6; Belghali 7 (92' Kastanos sv), Niasse 6.5, Al-Musrati 6.5, Bernede 7, Frese 6.5 (92' Valentini sv); Giovane 7.5, Mosquera 7 (79' Sarr sv). All. Zanetti.

  • PAGELLE ATALANTA

    La delusione più grande della serata è la prestazione di Krstovic (voto 5): il montenegrino aveva l’occasione per mettersi in mostra e far dubitare Palladino nelle scelte future, ma esce dopo 45 minuti privi di energia e pieni di errori.

    Al suo posto entra Scamacca (voto 6.5): l’attaccante della Nazionale si accende una sola volta, ma quanto basta. Si gira al limite e calcia, colpendo la traversa; lungo la traiettoria, il tocco di mano di Bella-Kotchap vale un rigore, trasformato dal numero 9.

    Male anche Lookman e De Keteleare (voto 5 entrambi), che consumano progressivamente le loro cartucce fino a spegnersi definitivamente.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossounou 5.5 (46' Kolasinac 5.5), Hien 5, Djimsiti 5; Bellanova 5.5, De Roon 5.5, Ederson 5 (61' Pasalic 6), Zappacosta 6 (61' Zalewski 5.5); De Ketelaere 5 (70' Samardzic 6), Lookman 5; Krstovic 5 (46' Scamacca 6.5). All. Palladino.

  • TABELLINO VERONA-ATALANTA 3-1

    Marcatori: 29' Belghali, 36' Giovane, 71' Bernede, 81' rig. Scamacca

    VERONA (3-5-2): Montipò 7; Nunez 6.5, Nelsson 7, Bella-Kotchap 6; Belghali 7 (92' Kastanos sv), Niasse 6.5 (88' Harroui sv), Al-Musrati 6.5, Bernede 7, Frese 6.5 (92' Valentini sv); Giovane 7.5 (88' Oyegoke sv), Mosquera 7 (79' Sarr sv). All. Zanetti.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossounou 5.5 (46' Kolasinac 5.5), Hien 5, Djimsiti 5; Bellanova 5.5, De Roon 5.5, Ederson 5 (61' Pasalic 6), Zappacosta 6 (61' Zalewski 5.5); De Ketelaere 5 (70' Samardzic 6), Lookman 5; Krstovic 5 (46' Scamacca 6.5). All. Palladino.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: 45' Nelsson, 50' Frese, 65' de Roon

    Espulsi: -

