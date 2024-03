Venezuela-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia di scena in amichevole contro il Venezuela: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Prima amichevole di preparazione a Euro 2024 per l'Italia, impegnata negli Stati Uniti in un breve 'tour': per gli azzurri di Luciano Spalletti c'è il Venezuela.

Un appuntamento utile a testare i meccanismi collettivi in vista della rassegna continentale che avrà inizio il 14 giugno, con l'esordio della Nazionale previsto il giorno successivo contro l'Albania.

L'Italia, dopo il Venezuela, affronterà un'altra formazione sudamericana: l'Ecuador, peraltro sempre negli States.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su Venezuela-Italia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.