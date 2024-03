Ostacolo Venezuela per l'Italia: nella 'Vinotinto' diverse conoscenze della Serie A

Sono sei i giocatori con un passato in Serie A convocati dal Venezuela per l'amichevole contro l'Italia: spicca il capitano Tomas Rincon.

Messe da parte le emozioni dei vari campionati, ora è tempo di dedicarsi alla pausa nazionali con le varie sfide (amichevoli e non) in programma: per l'Italia c'è l'appuntamento contro il Venezuela.

Gli azzurri scenderanno in campo a Fort Lauderdale negli Stati Uniti alle ore 22 italiane di giovedì sera, tre giorni prima dell'incontro che metterà Chiesa e compagni di fronte all'Ecuador.

Tra i convocati della 'Vinotinto' ci sono diversi giocatori con un passato (o, in un caso, un presente) nel calcio italiano: il maggiore esponente di questa cerchia è capitan Tomas Rincon.