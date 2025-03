Venezia-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Venezia ospita il Napoli allo stadio 'Penzo' nella 29ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo un inizio di 2025 particolarmente intenso, il Napoli di Antonio Conte si prepara a una trasferta insidiosa sul campo del Venezia. La squadra lagunare, guidata da Eusebio Di Francesco, è impegnata nella lotta per la salvezza e ha spesso dimostrato di saper tenere testa alle grandi del campionato.

Il match di domenica rappresenta dunque una prova cruciale per entrambe le squadre: il Napoli cerca continuità per consolidare la propria posizione in campionato, mentre il Venezia lotta per punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Con il fischio d'inizio sempre più vicino, cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Dal punto di vista storico, Venezia e Napoli si sono affrontate in totale 27 volte in tutte le competizioni. Il bilancio complessivo vede il Napoli in vantaggio con 10 vittorie, mentre il Venezia ha conquistato quattro successi. I pareggi, invece, sono stati 13.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Venezia-Napoli: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.