Venezia-Milan probabili formazioni: chi gioca e le ultime su Abraham, Jovic, Fila e Gabbia

Tre punti di platino in palio a Venezia, sia per la salvezza che per le coppe europee. Non ci sarà Gabbia, k.o dopo il Derby contro l'Inter.

Sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria nel Derby contro l'Inter che ha spalancato le porte alla finalissima di Coppa Italia, il Milan di Conceicao torna in campo per la 34esima giornata di Serie A e in particolare per la trasferta di Venezia.

Obiettivi completamente diversi per le due squadre, ma la necessità di vincere a tutti i costi: il Venezia è terzultimo in classifica e deve conquistare i tre punti contro chiunque, il Milan deve avvicinarsi a quarto e quinto posto nonostante la possibilità di giocare in Europa League anche, eventualmente, vincendo la Coppa Italia.

Conceicao non potrà contare in difesa su Gabbia, alle prese con dei problemi al collo dopo il Derby, mentre Di Francesco non può schierare Crnigoj, Sagrado, Stankovic, Svoboda.