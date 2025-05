Il Venezia pensa già al mercato: decisione presa sul riscatto di Stankovic dall'Inter

Il d.s. del Venezia, Filippo Antonelli, sulle mosse future del Venezia: "Di Francesco sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno".

Venezia ancora aggrappato alla speranza della salvezza: c'è solo un punto a separare i lagunari dal Lecce, ad oggi ultima squadra al di fuori della zona retrocessione.

La squadra di Di Francesco si sta mettendo in mostra per l'ottimo calcio che ha permesso di tornare a lottare con maggiore convinzione per la permanenza nel massimo campionato: il tutto nonostante l'assenza prolungata di Filip Stankovic.

Il portiere serbo è stato uno dei migliori della prima parte di stagione, fermato poi da un infortunio che lo ha escluso dalle scelte del suo allenatore: in attesa del ritorno in campo, il Venezia ha preso una decisione in merito al futuro dell'estremo difensore.