Venezia-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus si gioca la qualificazione in Champions sul campo del Venezia nell'ultimo turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La lotta per la conquista dell'ultimo posto nella prossima Champions League è giunta all'atto finale: l'ultima giornata di Serie A emetterà il verdetto relativo alla Juventus, di scena sul campo di un Venezia costretto a vincere per sperare nella salvezza.

I bianconeri sono comunque padroni del proprio destino: con un successo sarebbero certi della quarta piazza, a prescindere dal risultato di Roma e Lazio, rispettivamente impegnate contro Torino e Lecce.

L'articolo prosegue qui sotto

Tudor proverà a sfatare un tabù che finora, in trasferta, non mai visto la sua Juventus prendersi i tre punti: bilancio di tre pareggi e una sconfitta nelle sfide disputate lontano dall'Allianz Stadium.

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere aggiornati su Venezia-Juventus: dalle formazioni delle due squadre alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.