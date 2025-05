Venezia-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia e Fiorentina si affrontano in uno dei match che chiude la 36esima giornata di Serie A: ecco dove vederlo in tv e in streaming.

Venezia e Fiorentina si sfidano nella giornata numero 36 della Serie A. I lagunari, coinvolti in piena bagarre salvezza, sono terzultimi in classifica ad un solo punto di distacco dal Lecce che occupa il primo posto che vale la permanenza nella categoria.

Di fronte ci sarà una Fiorentina in cerca di continuità in campionato, per dimenticare in primis la cocente eliminazione per mano del Betis in semifinale di Conference League, ma anche per continuare ad alimentare l'obiettivo di qualificarsi ad una coppa europea.



Tutto su Venezia-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.