Venezia-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Venezia ospita il Bologn allo stadio 'Penzo' nella 30ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La trentesima giornata di Serie A Enilive vedrà il Venezia di Eusebio Di Francesco ospitare il Bologna di Vincenzo Italiano. L'appuntamento è fissato per sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio 'Pier Luigi Penzo'.

Il Venezia cerca disperatamente punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Bologna sogna un’altra storica qualificazione alla Champions League, obiettivo che appare sempre più concreto.

L'ultimo precedente in Laguna risale a maggio 2022 e si concluse con un incredibile 4-3 a favore dei padroni di casa. Una vittoria spettacolare che però non bastò ad evitare la retrocessione in Serie B al termine della stagione.

Dal punto di vista storico, le due squadre si sono affrontate in 41 occasioni tra tutte le competizioni. Il bilancio complessivo vede il Bologna leggermente in vantaggio con 15 vittorie, contro le 12 del Venezia e 14 pareggi. Un equilibrio che lascia aperti tutti gli scenari per il match in programma.

