Venezia-Atalanta 0-2, pagelle e tabellino: Pasalic e Retegui protagonisti al 'Penzo'

L'Atalanta espugna il 'Penzo' di Venezia con un goal per tempo: Pasalic e Retegui consegnano tre punti preziosi alla 'Dea'.

Terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per l'Atalanta che aggancia Udinese e Lazio a quota 13 punti in una classifica sempre più interessante. Altro passo falso del Venezia che, invece, rischia di essere staccato dal Monza in fondo alla graduatoria.

Di Francesco cambia portiere: fuori il criticatissimo Joronen e fiducia a Filip Stankovic. Il battesimo con la Serie A per il figlio di Dejan non è dei migliori: Pasalic si impossessa di un pallone vagante in area e di destro lo gira in porta per il vantaggio ospite dopo soli sette minuti.

L'estremo difensore serbo deve allungarsi alla grande sul mancino piazzato di De Ketelaere e, poco dopo, è imitato dal collega Carnesecchi che smanaccia la botta ben indirizzata di Zampano. La difesa arancioneraverde sbanda paurosamente: Lookman fa tremare la traversa, Retegui va vicino al raddoppio in diagonale.

L'ex Genoa 'si fa perdonare' in avvio di ripresa: altro approccio errato del Venezia, punito da Retegui che soffia il pallone a Candela e lo deposita in porta con un delizioso pallonetto. Duncan e Candela creano solo uno spavento a Carnesecchi e Gasperini ne approfitta per far rifiatare i titolarissimi: fiducia a Samardzic che va vicino al tris negato da Stankovic, mero dettaglio nella storia di una partita vinta con merito dagli orobici.