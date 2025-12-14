Vecchi e lo sfogo dopo il k.o. dell'Inter Under 23: "Impazzisco, 5 minuti al VAR per una decisione che al 99% è contro di noi"

Non accenna ad arrestarsi il periodo negativo dell'Inter Under 23, alle prese con la quarta partita consecutiva senza vittorie: i ragazzi di Stefano Vecchi si sono arresi in casa alla Giana Erminio.
Due pari e altrettanti k.o. nelle ultime uscite del girone A di Serie C per i nerazzurri, la cui ultima gioia in campionato resta quella ottenuta sul campo del Trento lo scorso 23 novembre.
Un risultato che ha portato il tecnico Vecchi a lasciarsi andare a uno sfogo di sfrustrazione nella conferenza stampa del post-gara: nel mirino la gestione dei casi VAR (che in Serie C prende il nome di Football Video Support) per gli episodi che interessano la sua Inter.