VAR in Serie C durante il campionato? Non tutti sono d'accordo: "Come mettere una Ferrari nelle mani di un neopatentato"

VAR in tutti i playoff e playout di Serie C, ma per ora non in campionato. Parla l'ex arbitro Tagliavento: "Deleterio".

Dopo Serie A e Serie B, i tifosi chiedono a gran voce che il VAR venga utilizzato anche in terza serie. In Serie C, del resto, militano squadre con seguiti enormi, soprattutto nel girone C. Le polemiche, causa dubbi arbitrali divampano, soprattutto davanti alla frenesia per una sola promozione nel successivo campionato cadetto (o al massimo due, in caso di successo nei playoff). Il VAR arriverà nei playoff, ma i fans sperano che prossiamente si possa utilizzare anche durante la stagione regolare.

Ma cosa ne pensa il mondo arbitrale dell'adozione in Serie C? Attualmente non sembra esserci un piano per portare il VAR in terza serie dal primo al 38esimo turno, così da aggiungere un ulteriore tassello tecnologico in Italia.

A parlare della questione anche l'ex arbitro Paolo Tagliavento, le cui dichiarazioni a Il Mattino hanno fatto scalpore. Intervenuto per discutere gli errori del direttore di gara Simone Galipò durnte Giugliano-Avellino, il dirigente della Ternana, ha portato a nuove discussioni sul tema.