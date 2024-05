Il VAR potrebbe lasciare la Premier League: i club voteranno per l'abolizione

I club di Premier League voteranno per l'abolizione del VAR: accolta la proposta del Wolverhampton.

Potrebbe essere giunto al termine, dopo cinque stagioni, il controverso rapporto tra il VAR e la Premier League: innumerevoli polemiche si sono susseguite dal 2019, anno dell'introduzione nel massimo campionato inglese.

Lo strumento tecnologico non è mai stato veramente apprezzato del tutto da tifosi e stessi addetti ai lavori, tanto da lasciare aperta la possibilità di un'abolizione.

Le società di Premier League voteranno proprio su questo punto: se altrove il VAR sembra ormai indispensabile per limitare al minimo gli errori, in Inghilterra c'è chi non vede l'ora di salutarlo per sempre.