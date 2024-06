Svolta del VAR a Euro 2024: “Le decisioni verranno spiegate sul maxischermo”

Agli Europei diverse le novità introdotte per la direzione arbitrale e non solo legate alla tecnologia.

Il tema arbitrale, com'è normale che sia, è prioritario non solo agli Europei, ma a livello internazionale: poi, chiaro, in un torneo importante come Euro 2024 diventa centrale.

Nel corso di una conferenza stampa a Monaco di Baviera, il capo del Comitato arbitri dell'UEFA, Roberto Rosetti, ha spiegato le novità legate alla gestione degli arbitri e della tecnologia.

Anche del VAR, ovviamente, con alcune innovazioni: "Abbiamo la migliore tecnologia possibile", ha spiegato Rosetti.