VAR a chiamata in Serie C e nel calcio femminile? L'idea della FIGC, che cos'è e come funziona

Il presidente Gravina ha richiesto che la C e la Serie A femminile vengano incluse nella sperimentazione del Football Video Support.

Il calcio italiano è pronto ad accogliere il VAR a chiamata. Il presidente FIGC Gabriele Gravina, attraverso una lettera formale, ha richiesto alla FIFA e all'IFAB che l'Italia venga inclusa nella sperimentazione del Football Video Support nei maggiori campionati nazionali che attualmente sprovvisti di VAR.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento attualmente presente in altri sport, come nel tennis e nel basket, che consentirebbe alle squadre di richiedere all'arbitro la revisione di alcuni episodi considerati dubbi nel corso di una partita.

La FIGC dal canto suo, si è mossa in maniera ufficiale, attraverso una lettera indirizzata alla FIFA, attraverso alla quale si chiede formalmente la possibilità di implementare tale strumento anche nel calcio italiano.