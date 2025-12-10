Vanoli spiega il caso del rigore di Gudmundsson in Sassuolo-Fiorentina: "Nessuno ha detto bugie"

L'episodio in questione è avvenuto dopo pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Sassuolo, giocata sabato pomeriggio. Ovvero quando la Fiorentina si è vista concedere la massima punizione per un intervento sconsiderato del portiere di casa Muric, che ha rifilato un pugno sulla testa di Parisi.

Sul dischetto è andato Mandragora. Che in effetti ha segnato. Anche Kean, che in questo avvio di stagione ha avuto un rendimento realizzativo nemmeno paragonabile a quello di 12 mesi fa, avrebbe voluto calciare: ma il suo tentativo non ha avuto successo. L'ex attaccante della Juventus non ha poi esultato dopo la trasformazione del compagno.

In tutto questo, il rigore avrebbe dovuto calciarlo Gudmundsson. Il quale, come ribadito da Vanoli, sarebbe il rigorista della Fiorentina. Ma l'islandese sul dischetto non si è presentato, lasciando l'incombenza a Mandragora.