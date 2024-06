Il tecnico ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Venezia, ora la firma col Torino: sarà la sua prima volta in A.

Dopo aver conquistato la promozione tramite i playoff, Paolo Vanoli saluta ufficialmente il Venezia.

La società lagunare ha annunciato di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Vanoli in ogni caso allenerà in Serie A, ma lo farà sulla panchina del Torino che lo ha scelto da tempo per il post Juric.