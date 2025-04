Van Dijk sulle orme di Salah: ufficiale, anche lui ha rinnovato il contratto in scadenza col Liverpool

Scongiurato un altro addio a parametro zero: anche il centrale olandese rimarrà a Liverpool fino all'estate del 2027.

E sono due. Dopo il rinnovo del contratto di Mohamed Salah, il Liverpool ha annunciato ufficialmente anche il prolungamento del rapporto con Virgil van Dijk, altra pedina chiave della rosa di Jurgen Klopp prima e di Arne Slot poi.

Van Dijk ha messo nero su bianco nella mattinata di giovedì. Rendendo la giornata di ogni tifoso del Liverpool speciale, nonostante la delusione dell'uscita anticipata ai quarti di finale di Champions League.

Anche Van Dijk, come Salah, era infatti un potenziale parametro zero in grado di andarsene al termine della stagione senza portare una sterlina nelle casse del Liverpool. Ma non sarà così.