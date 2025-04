Van Dijk in difficoltà nelle ultime partite del Liverpool: perché è ancora imprescindibile e il rinnovo di contratto "obbligatorio"

Nonostante sia apparso vulnerabile nell'ultimo periodo, il capitano del Liverpool rimane il difensore più importante della Premier.

Virgil van Dijk si è fermato a parlare con i giornalisti dopo la sconfitta del Liverpool in Premier League contro il Fulham, domenica pomeriggio. Per l'ennesima volta in questa stagione gli è stato chiesto del suo futuro.

"Ci sono progressi", ha detto Van Dijk in risposta a una domanda su una possibile estensione del contratto. Alla domanda su quando sarebbe arrivata una decisione definitiva Van Dijk ha risposto: "Non lo so, vedremo. Ascoltate (ride), queste sono discussioni interne e vedremo".

Van Dijk non ha rivelato molto, ma sembra comunque qualcosa, date le circostanze. I tifosi del Liverpool sono stati tenuti completamente all'oscuro durante i continui colloqui contrattuali del club non solo con Van Dijk, ma anche con Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold. Quindi, anche solo parlare di "progressi" è stata un'iniezione di fiducia per i tifosi più ansiosi, soprattutto perché è arrivata dopo una sconfitta frustrante.

Tuttavia, il fatto che Van Dijk abbia contribuito a una pessima prestazione difensiva al Craven Cottage ha spinto alcuni esperti a chiedersi se offrire al 33enne un nuovo contratto milionario fosse davvero una buona idea. Dopotutto, con il Fulham non è stata a prima volta che Van Dijk è sembrato vulnerabile.