L'attacco di Van Basten a Salah: "Ha il cervello di un insetto", le dure parole sul giocatore del Liverpool

Il giorno dopo che Salah ha reso pubblica la sua frustrazione per il poco tempo di gioco, il boss dei Reds Slot ha parlato con i media per dare una risposta, dicendo: "Non mi sento come se la mia autorità fosse stata minata. Non è così che mi sento. Non si tratta di me, se la mia vita è difficile, sì o no, non è molto importante in una situazione come questa. Si tratta piuttosto di capire se è più difficile per la squadra e per il club. A nessuno piace la situazione in cui ci troviamo al momento. Innanzitutto, è difficile vedere i membri dello staff che lavorano così duramente risentire della situazione in cui ci troviamo ora. Principalmente a causa dei risultati. Sono l'allenatore, devo scegliere la formazione, quindi in una certa misura sono importante, ma la mia attenzione è rivolta alla squadra e non a me stesso".

Alla domanda se l'ala avesse giocato la sua ultima partita con i campioni d'Inghilterra, Slot ha aggiunto: "Non ne ho idea. Non posso rispondere a questa domanda in questo momento".