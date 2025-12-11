L'attacco di Van Basten a Salah: "Ha il cervello di un insetto", le dure parole sul giocatore del Liverpool

Il caso Mohamed Salah continua a far discutere ovviamente considerando che si tratta di uno dei giocatori più importanti al mondo e uno dei club più grandi, ovvero il Liverpool.
I reds hanno giocato e vinto l'ultima partita, superando 1-0 l'Inter a San Siro, senza l'egiziano, escluso dai convocati dopo le polemiche dei giorni prima. Salah aveva parlato pubblicamente criticando le scelte del tecnico Arne Slot e in generale il trattamento che avrebbe ricevuto nell'ultimo periodo.
Una situazione che ha acceso il dibattito dell'opinione pubblica. Chi non ha apprezzato le parole di Salah in particolare è Marco Van Basten. L'ex Milan ha criticato in maniera dura la reazione avuta dal giocatore.