Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

L'attacco di Van Basten a Salah: "Ha il cervello di un insetto", le dure parole sul giocatore del Liverpool

La leggenda olandese Marco van Basten ha criticato Mohamed Salah affermando che la stella del Liverpool ha "il cervello di uno scarafaggio" dopo quanto successo negli ultimi giorni con Arne Slot.

Il caso Mohamed Salah continua a far discutere ovviamente considerando che si tratta di uno dei giocatori più importanti al mondo e uno dei club più grandi, ovvero il Liverpool.

I reds hanno giocato e vinto l'ultima partita, superando 1-0 l'Inter a San Siro, senza l'egiziano, escluso dai convocati dopo le polemiche dei giorni prima. Salah aveva parlato pubblicamente criticando le scelte del tecnico Arne Slot e in generale il trattamento che avrebbe ricevuto nell'ultimo periodo.

Una situazione che ha acceso il dibattito dell'opinione pubblica. Chi non ha apprezzato le parole di Salah in particolare è Marco Van Basten. L'ex Milan ha criticato in maniera dura la reazione avuta dal giocatore. 

  • LA RICOSTRUZIONE

    Dopo aver vinto il Golden Boot della Premier League per la quarta volta nella scorsa stagione, eguagliando il record, Salah ha subito un improvviso calo di forma nel 2025-26. Finora in questa stagione, l'ala egiziana ha segnato cinque goal e fornito tre assist in 19 partite in tutte le competizioni.

    L'ultimo calo di forma di Salah ha spinto Slot a escludere il fuoriclasse dalla formazione titolare dei Reds nelle ultime tre partite di Premier League. Dopo essere stato lasciato in panchina per la terza partita consecutiva, Salah ha sbottato davanti ai media dicendo: "Ho dato tantissimo a questo club nel corso degli anni, specialmente nella scorsa stagione. Ora sono in panchina e non so perché. Sembra che il club mi abbia gettato sotto un autobus. È così che mi sento. Penso sia molto chiaro che qualcuno voleva che fossi io a prendersi tutta la colpa. Ho detto molte volte in passato di avere un buon rapporto con l'allenatore e all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché, ma mi sembra, per come la vedo io, che qualcuno non mi voglia nel club".

  • salah(C)Getty Images

    L'ESCLUSIONE

    A seguito della sua pubblica sfuriata contro il club e l'allenatore, il Liverpool ha preso la decisione estrema di escludere Salah dalla rosa dei giocatori che si sono recati in Italia per la cruciale partita di Champions League contro l'Inter a metà settimana, vinta per 1-0.  Con una decisione così importante, i campioni in carica della Premier League hanno chiarito al loro giocatore di punta che tutti, indipendentemente dalla loro posizione ad Anfield, devono guadagnarsi il proprio posto in squadra. 

  • LA CRITICA DI VAN BASTEN A SALAH

    L'ex leggendario attaccante della nazionale olandese Marco van Basten ha criticato duramente Salah per il suo comportamento nei confronti di Slot e dei Reds, dichiarando a Ziggo Sport: "Direi che ha il cervello di un insetto. Se reagisci in quel modo... L'anno scorso ha fatto molto bene, ma in questa stagione non è all'altezza. Negli ultimi mesi ha giocato male. Trovo che Slot sia sempre onesto e diretto. Non evita il confronto e alla fine non dice nulla di inopportuno. Salah, invece, ha davvero iniziato ad attaccare l'uomo e a reagire in modo scorretto".

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA REAZIONE DI SLOT

    Il giorno dopo che Salah ha reso pubblica la sua frustrazione per il poco tempo di gioco, il boss dei Reds Slot ha parlato con i media per dare una risposta, dicendo: "Non mi sento come se la mia autorità fosse stata minata. Non è così che mi sento. Non si tratta di me, se la mia vita è difficile, sì o no, non è molto importante in una situazione come questa. Si tratta piuttosto di capire se è più difficile per la squadra e per il club. A nessuno piace la situazione in cui ci troviamo al momento. Innanzitutto, è difficile vedere i membri dello staff che lavorano così duramente risentire della situazione in cui ci troviamo ora. Principalmente a causa dei risultati. Sono l'allenatore, devo scegliere la formazione, quindi in una certa misura sono importante, ma la mia attenzione è rivolta alla squadra e non a me stesso".

    Alla domanda se l'ala avesse giocato la sua ultima partita con i campioni d'Inghilterra, Slot ha aggiunto: "Non ne ho idea. Non posso rispondere a questa domanda in questo momento".

