Valladolid-Barcellona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Valladolid e Barcellona a confronto nel 34° turno di Liga: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Lotta a due per la conquista della Liga: Barcellona davanti a tutti a quota 76 punti, seguito a quattro lunghezze di svantaggio dal Real Madrid, peraltro avversario in Catalogna il prossimo 11 maggio.

I blaugrana proveranno a incrementare il distacco già a partire dal 34° turno, quando Yamal e compagni saranno di scena sul campo di un Valladolid già aritmeticamente retrocesso in Segunda Division.

In questa pagina troverete tutto ciò che è necessario per rimanere aggiornati su Valladolid-Barcellona: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indiacazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.