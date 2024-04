Valentino Rossi tifava Sampdoria? L'invito di Pirlo: "Ti aspettiamo"

L'allenatore della Sampdoria ha invitato il pluricampione di Moto GP a Marassi dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dopo lo Scudetto dell'Inter.

Dopo un avvio di stagione complicato, la Sampdoria ora sogna nuovamente in grande: blucerchiati ottavi in Serie B, dunque al momento qualificati per i playoff promozione.

I liguri (penalizzati di due punti a causa dei noti problemi societari risalenti a un anno fa) hanno da poco scoperto di aver avuto un tifoso d'eccezione: stiamo parlando di Valentino Rossi.

Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' dal campione motociclistico in occasione delle celebrazioni per il 20° Scudetto dell'Inter, la sua squadra del cuore.