Valentin Carboni incanta con l'Argentina, Messi: "Ha un grande futuro davanti a sé"

Il talento dell'Inter brilla nell'amichevole tra Argentina e Guatemala. Anche Lautaro lo esalta: "Ha mostrato tutta la sua qualità".

Tutto facile per l'Argentina che, nella notte italiana, ha avuto la meglio per 4-1 sul Guatemala nell'amichevole disputata a Landover, negli Stati Uniti.

Gettone da titolare per Valentin Carboni, schierato dal commissario tecnico Scaloni che lo ha preconvocato per la Copa America, in programma proprio negli USA dal 20 giugno al 14 luglio.

Prestazione brillante per il talento dell'Inter, esaltato dal compagno di squadra Lautaro (a segno con una doppietta) e anche da capitan Messi.