Sporting su Georgios Vagiannidis, 23enne transitato per l'Inter nel 2020: in caso di cessione ai nerazzurri andrebbe il 38% della cifra stabilita.

L'Inter, all'improvviso, potrebbe ritrovarsi un tesoretto nelle proprie casse.

Tutto dipenderà dall'esito della trattativa in corso tra Panathinaikos e Sporting per Georgios Vagiannidis, ex nerazzurro oggi in forza alla squadra greca.

Il 23enne è un obiettivo dei portoghesi e, qualora dovesse approdare a Lisbona, a sorridere sarebbero anche Marotta & co.