Vagiannidis dal Panathinaikos allo Sporting: quanto incassa l'Inter dal trasferimento del greco

Lo Sporting è vicino all'acquisto di Vagiannidis dal Panathinaikos: un'operazione che rimpinguerà anche le casse dell'Inter.

In Italia non è riuscito a lasciare tracce, a differenza del ritorno in patria che invece lo sta vedendo protagonista: Georgios Vagiannidis può essere giustamente considerato una meteora dell'Inter.

In Grecia ha trovato la sua dimensione: ottimo l'apporto offerto alla causa del Panathinaikos che, salvo colpi di scena, a fine stagione lo saluterà.

Come riportato da 'A Bola', è infatti sempre più vicino il trasferimento in Portogallo allo Sporting: un'operazione munifica anche per la stessa Inter.