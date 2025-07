Us Open, quante volte ha vinto Sinner? L'albo d'oro del torneo di tennis

Dopo aver conquistato Wimbledon 2025 contro Alcaraz, Sinner punta all'ultimo torneo annuale del Grande Slam: l'US Open in America.

Ancora numero uno al mondo dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon, Jannik Sinner è pronto a puntare con forza anche alla conquista dell'ultimo torneo del Grande Slam 2025, ovvero l'US Open.

Di scena in America e in particolare a New York, l'US Open si gioca tra domenica 24 agosto e domenica 7 settembre: Sinner ha rinunciato al Masters di Toronto per essere al meglio negli Stati Uniti a fine estate, deciso ad avere la meglio nuovamente su Alcaraz, nuovamente possibile avversario solamente in finale causa ranking ATP e tabellone.

Agli US Open 2025 Sinner guida la spedizione dei tennisti italiani che competeranno nel singolare maschile e nel doppio, in totale dodici: tra questi Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi sono ammessi direttamente al tabellone principale senza passare dai preliminari.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel singolare femminile, invece, partono nel tabellone principale Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.