"Uomini forti, destini forti": perché Spalletti alla Juventus è una scommessa che nessuno può perdere

Luciano Spalletti si siede sulla panchina della Juventus a 66 anni diventando l'allenatore più anziano nella storia del club bianconero.

E lo fa accettando un contratto di pochi mesi senza nessuna garanzia per il futuro neppure in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma perché? Il motivo sta nella fortissima voglia di rivalsa dopo il clamoroso e fragoroso flop alla guida dell'Italia.

Spalletti non è riuscito a trasmettere in Nazionale le sue idee, mostrando una certa confusione sia a livello tattico che di uomini. Anche sotto il profilo strettamente umano il feeling tra Spalletti e gran parte dei giocatori azzurri non è mai scattato del tutto.

"In Nazionale ho commesso l’errore di trasferire troppo il mio sentimento di amore per il calcio. Lì forse ho sbagliato, perché li ho un po’ intasato dal punto di vista delle cose richieste. Ai calciatori serve essere leggeri, perché le pressioni sono tante. Arrivare alla partita e sentire musica nello spogliatoi", ha ammesso Spalletti al Festival dello Sport di Trento.