"Uomini forti, destini forti": perché Spalletti alla Juventus è una scommessa che nessuno può perdere

Una sfida per tutti. Questo sarà l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.
Perché se è vero che parliamo di un tecnico con una lunghissima carriera e una grande esperienza ad alti livelli, è anche innegabile che Spalletti sia reduce da un clamoroso flop.
Allo stesso tempo non può più sbagliare la società Juventus che negli ultimi anni ha cambiato di continuo allenatori, ma pure dirigenti, senza mai ottenere risultati.
E che dire dei giocatori? Alcuni di loro sono in bianconero ormai tempo e adesso sono chiamati a dimostrare di meritarsi quella maglia. Perché la colpa non può essere sempre e solo dell'allenatore di turno.