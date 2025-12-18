Unpopular Opinion - Supercoppa, Coppa Intercontinentale, Mondiale per Club... fermiamoci: giochiamo di meno e diamo più valore ai trofei

Anno dopo anno, nonostante le conseguenze negative siano evidenti, tra infortuni a pioggia e calendari impossibili, il numero di partite non smette di aumentare.

Il Mondiale per Club di quest'estate, voluto fortemente da Infantino e presentato in pompa magna dalla FIFA, aveva più che altro le fattezze di un torneo amichevole al quale gli stessi giocatori in primis si sono trovati quasi costretti a partecipare.

Un'accozzaglia di partite inutili in orari improponibili, con stadi ancora una volta mezzi vuoti e in un clima umido e insopportabile. A questo si è aggiunto come detto l'insensato ripristino della Coppa Intercontinentale, un doppione ridotto del Mondiale per Club, ma annuale. In questo modo ci ritroveremo così con un campione del Mondo 'ufficiale' fino al 2028, il Chelsea, e un altro secondario che verrà fuori ogni anno dalla Coppa Intercontinentale.

Senza considerare la Nations League, che comunque non esclude le amichevoli, e le infinite partite di qualificazione dettate dal Mondiale (anche quello) allargato. La mia paura è che finiremo per svalutare anche quello, finiremo per svalutare la competizione più bella e importante della storia del calcio continuando ad aggiungere partite e a stravolgere format.

Onestamente non se ne può più. Fermiamoci un attimo, facciamo un passo indietro e cerchiamo di dare più valore ai trofei, rendiamoli unici e attesi, invece che continuare a sminuirli.