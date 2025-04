Una leggenda anche nella sconfitta: Thomas Müller 'salvagente' del Bayern dopo il mancato rinnovo

Thomas Müller e il Bayern Monaco si separeranno a fine stagione: contro l'Inter il 35enne tedesco tornerà utile in sostituzione di Musiala.

Uno come Thomas Müller non ha bisogno di presentazioni: 743 partite con la maglia del Bayern Monaco e 33 titoli all'attivo, tra cui due storici 'Triplete'. Nessuno come lui, detentore anche del record di presenze nella storia del club.

Nato in Baviera, è una figura di riferimento e beniamino dei tifosi: è "Unico come nessuno", come il titolo del documentario su di lui uscito recentemente.

A fine stagione, però, le strade di Müller e del Bayern si separeranno alla luce della decisione del club di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno: per il classe 1989, però, c'è altro lavoro da compiere prima dell'addio.