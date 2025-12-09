Pubblicità
Pubblicità
Neymar Santos heroics shouldn't lead to Brazil recall.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Un Neymar eroico salva il Santos e si conferma una conferma del calcio moderno: perché Ancelotti non deve convocarlo col Brasile ai Mondiali 2026

Neymar ha definitivamente consolidato il suo status di leggenda moderna grazie alle sue imprese nel finale di stagione con il Santos, ma questo deve comportare la convocazione automatica con il Brasile per i Mondiale 2026.

Pubblicità

Il secondo ritorno di Neymar al Santos è stato, per gran parte, una delusione. I problemi fisici che hanno segnato la carriera del brasiliano lo hanno seguito anche in patria e, di conseguenza, non è mai riuscito a trovare continuità. Nella stagione 2025 ha disputato solo 20 delle 38 partite di Serie A del Santos, realizzando otto goal, ed è ancora in attesa di una convocazione nella Nazionale brasiliana dopo due anni di assenza.

A 33 anni, non ci sono dubbi sul fatto che i suoi anni migliori siano ormai alle spalle. Non è nemmeno chiaro dove giocherà nel 2026, visto che il Santos non gli ha ancora fatto firmare un rinnovo. Ma, se davvero questo dovesse essere l’epilogo, Neymar ha salutato in grande stile. Il Santos ha evitato la retrocessione immediata in Serie B solo grazie alle tre vittorie che hanno chiuso la stagione, e il contributo di Neymar è stato decisivo, giocando sopra il dolore per salvare il club del suo cuore nel momento più delicato.

“Penso che un sette sia un buon voto”, ha detto Neymar ai giornalisti quando gli è stato chiesto di valutare la sua stagione su dieci dopo la vittoria all’ultima giornata contro il Cruzeiro. “In campo tutti sanno che riesco comunque a proteggermi, ma per tanti motivi le cose non vanno sempre come vorremmo. Ora è il momento di resettare la testa, dimenticare il calcio per una decina di giorni, perché ne ho bisogno. Devo fare un reset completo”.

L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha poi aggiunto: “Poi concentrazione totale sull’ultima missione, che è il Mondiale. Questo è il nostro obiettivo. Se Dio vorrà, andrà tutto bene. Io sono sempre pronto. Ma non dipende da me”.

La narrazione più diffusa su Neymar è che non abbia mai espresso fino in fondo il suo enorme potenziale, ed è una lettura in parte inevitabile considerando quanto tempo abbia trascorso in infermeria nel corso degli anni. Ma merita comunque maggiore rispetto come vera leggenda del calcio moderno. Le sue prodezze alla Vila Belmiro, si spera, contribuiranno a migliorare la percezione pubblica della sua carriera. Questo, però, non dovrebbe tradursi in un romantico ultimo atto al Mondiale del 2026.

Un Neymar appena a mezzo servizio può forse essere stato utile al Santos, ma diventerebbe solo un problema per Carlo Ancelotti, che non può permettersi sentimentalismi al momento di scegliere la rosa del Brasile per la fase finale del torneo.

  • Santos v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    LACRIME E ROSSO PRIMA DEL RINNOVO

    Gli ultimi anni di Neymar al PSG e l’intera parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Hilal sono stati completamente condizionati dagli infortuni. Dopo 18 mesi il club saudita ha infine risolto il contratto dell’attaccante brasiliano, che è poi tornato al Santos con un accordo iniziale di sei mesi, presentato come un ritorno a casa trionfale. La realtà, però, è che non aveva molte alternative.

    Il Santos ha capito rapidamente quanto fosse complicato riuscire a mantenere Neymar in campo per un periodo prolungato. Il brasiliano ha saltato infatti sette delle prime nove giornate di campionato del 2025 per un problema muscolare ai femorali. Anche la sua centesima presenza casalinga con il club, contro l’Atlético Mineiro, è durata appena 34 minuti: è uscito in lacrime trasportato fuori dal campo su un buggy dopo aver aggravato l’infortunio.

    Quando riusciva a giocare, non mancavano qualche giocata di classe o un filtrante illuminante, ma faticava a saltare l’uomo e passava troppo tempo camminando senza incidere. È stato anche espulso per un plateale tentativo di “Mano de Dios” nella sconfitta per 1-0 contro il Botafogo, episodio avvenuto poco prima della pausa stagionale imposta dal Mondiale per Club, che sembrava segnare la fine della sua esperienza al Santos.

    Il club, però, non era ancora pronto a rinunciare al suo gioiello cresciuto nel vivaio. Il 24 giugno Neymar ha firmato il rinnovo fino al termine della stagione per “realizzare i sogni che mancano nella mia carriera” e ha promesso che “nulla mi fermerà”. Parole che, inizialmente, si sono rivelate vuote.

    • Pubblicità
  • Neymar Santos 2025 MirassolGetty

    SCONTRI CON TIFOSI E COMPAGNI DI SQUADRA

    Alla ripresa del massimo campionato brasiliano, Neymar ha giocato sette partite consecutive, la sua miglior striscia degli ultimi tre anni, segnando tre goal, compresa una splendida doppietta nel 3-1 contro il Juventude. Ma quella prestazione da migliore in campo è rimasta un’eccezione.

    Neymar è entrato in rotta di collisione con i tifosi dopo le pesanti sconfitte casalinghe contro Internacional e Vasco da Gama. Quest’ultima ha lasciato il club appena due punti sopra la zona retrocessione, sprofondando in una crisi profonda. Trascinato dall’ex compagno in nazionale Philippe Coutinho, il Vasco ha travolto il Santos con un clamoroso 6-0, infliggendo la peggior sconfitta nella storia del club in campionato. La rabbia dei tifosi è esplosa in una marcia di protesta fino al centro sportivo.

    A metà settembre è arrivato un altro stop: Neymar ha riportato una lesione al retto femorale della coscia destra ed è rimasto fuori fino ai primi di novembre. Al rientro, è arrivato un nuovo momento negativo nella sconfitta per 3-2 sul campo del Flamengo. Sotto 2-0 dopo 66 minuti, Neymar è tornato indietro per battere corto un rinvio dal fondo, invitando i compagni a impostare con più pazienza, ma il centrale Luan Peres ha immediatamente spazzato il pallone in avanti. Un altro episodio umiliante per Neymar, che ha confermato come non avesse ancora conquistato il pieno rispetto di tutto lo spogliatoio.

    Due settimane dopo ha segnato il suo primo goal da agosto nell’1-1 contro il sorprendente Mirassol, ma non c’era nulla da festeggiare. È stato suo anche il fallo che ha portato al rigore del pareggio dei padroni di casa e, al termine della gara, è emerso che aveva riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro, lo stesso che si era lesionato insieme al legamento crociato anteriore nell’ultima partita giocata con il Brasile nell’ottobre 2023.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRIPLETTA SU UNA SOLA GAMBA

    Neymar ha saltato la partita successiva contro l’Internacional e non si pensava potesse tornare in campo in questa stagione. I medici del club gli avevano consigliato di fermarsi subito e operarsi, mentre Globo Esporte rivelava che qualsiasi “forte impatto” avrebbe potuto far “esplodere” il ginocchio.

    Eppure, il 29 novembre, nello scontro salvezza decisivo contro lo Sport Recife, Neymar è stato schierato titolare. Ha sbloccato il risultato al 25’ con una delle sue conclusioni tipiche e ha poi servito l’assist a João Schmidt per chiudere il 3-0 nella ripresa.

    “Fisicamente sto meglio, mi sento sempre meglio. Certo, con questo infortunio è triste ed è fastidioso, ma non è qualcosa che mi fermerà, per questo continuo a giocare,” ha spiegato Neymar parlando delle sue condizioni. “Adesso è il momento di pensare al Santos e a dove il Santos merita di stare.”

    Dopo appena quattro giorni, il Santos è tornato in campo in trasferta contro il Juventude, e Neymar ha giocato ancora. E la sua determinazione si è vista tutta: ha segnato tutti e tre i goal nel nuovo 3-0, firmando la sua prima tripletta dal aprile 2022, quando vestiva la maglia del PSG contro il Clermont.

    L’allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, ha parlato di “spettacolo molto bello”, ma è stato riduttivo: è stata una delle prestazioni più magiche della sua carriera, realizzata praticamente su una gamba sola.

    “Io sono sempre stato Neymar, indipendentemente da tutto,” ha dichiarato a Prime Video, rispondendo alle critiche. “Non ho mai smesso di provare a mostrare il mio meglio.”

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "CRISTO REDENTORE DEL SANTOS"

    All’ultima giornata serviva ancora una vittoria al Santos per la salvezza matematica. Contro il Cruzeiro, terzo in classifica, non c’è stato spazio per i timori: terzo 3-0 consecutivo, 12° posto finale e festa incontenibile al Vila Belmiro.

    Neymar non ha segnato, ma Marca lo ha ribattezzato “il Cristo Redentore del Santos” dopo l’ennesima prestazione dominante, con tre passaggi chiave e il 90% di dribbling riusciti. Lo stadio ha cantato il suo nome senza sosta. “Lo confesso, al limite è stato con la grinta… Ma è stato per te, SANTOS!” ha scritto poi su X.

    Neymar ha anche confermato che si sottoporrà a un piccolo intervento chirurgico al ginocchio prima di decidere il suo futuro. Se il recupero procederà senza problemi, è probabile un altro rinnovo di sei mesi, con la stagione 2026 in Brasile che inizierà già a gennaio.

    “Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di incontrarci questa settimana per definire con calma la situazione,” ha confermato il presidente Marcelo Teixeira. “Alexandre Mattos e lo staff medico stabiliranno i tempi dell’operazione. Noi vogliamo che Neymar resti. Adegu­eremo il contratto e la nostra aspettativa è che rimanga al Santos fino al Mondiale 2026.”

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Neymar Brazil 2022getty

    "TUTTI VOGLIONO NEYMAR AL 100%"

    La “missione Mondiale” di Neymar, a questo punto, non sembra più così irrealistica. Se riuscirà a evitare nuovi problemi fisici nella prima parte della prossima stagione e continuerà a essere decisivo con la maglia del Santos, le pressioni per portarlo sull’aereo verso il Nord America non potranno che aumentare. Sarebbe una storia straordinaria, considerando quanto in basso è caduto negli ultimi anni. Per quasi un decennio Neymar è stato stabilmente tra i migliori giocatori del pianeta, nonostante gli infortuni ricorrenti e la fama da “ragazzo da feste”.

    I dubbi sulla sua etica del lavoro non sono mai mancati, ma in realtà ha avuto una longevità ai massimi livelli superiore a quella di molte icone brasiliane come Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Kaká. Nel suo apice assoluto, Neymar era uno spettacolo puro: un artista imprevedibile capace di mandare in tilt le difese con le sue giocate. Faceva sembrare tutto semplice e univa alla genialità nella costruzione anche un’invidiabile concretezza sotto porta.

    È inoltre il miglior marcatore di sempre della Nazionale brasiliana e può vantare 12 partecipazioni dirette ai goal in 13 presenze ai Mondiali, compresa la splendida rete in solitaria contro la Croazia a Qatar 2022. Neymar entrerebbe definitivamente nell’immortalità se riuscisse finalmente a sollevare quel trofeo che gli è sempre sfuggito, soprattutto dopo tutto quello che ha attraversato negli ultimi tempi. Tra coloro che fanno il tifo per un suo ritorno c’è anche Ronaldo.

    “Il Brasile può ottenere qualsiasi cosa con i giocatori che ha a disposizione”, ha dichiarato il campione del mondo 2002 durante l’ultima finestra internazionale di settembre. “Neymar può essere, e credo che lo sarà, un giocatore importante al Mondiale. Tutti vogliono Neymar al 100%. Questo è ciò che vuole Ancelotti ed è ciò che vuole anche lui. Nella sua testa vedo un desiderio fortissimo di esserci al Mondiale e aiutare la Nazionale brasiliana.”

  • Neymar AncelottiGetty/Goal

    ANCELOTTI NON 'DEVE' NULLA A NEYMAR

    Quella poteva essere la posizione di Ancelotti tre mesi fa, ma la sua pazienza è sembrata esaurita quando, per l’ennesima volta, gli è stato chiesto delle possibilità di Neymar di andare al Mondiale durante il sorteggio della fase a gironi a Washington DC, venerdì.

    “Se parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche degli altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può esserci con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori”, ha dichiarato l’ex allenatore del Real Madrid. “Capisco benissimo che ci sia grande interesse intorno a Neymar, ma voglio chiarire una cosa: siamo a dicembre, il Mondiale è a giugno, e io sceglierò la squadra che andrà al Mondiale a maggio. Se Neymar meriterà di esserci, se starà bene, se sarà migliore di qualcun altro, giocherà il Mondiale e punto. Non devo nulla a nessuno.”

    Neymar sta lottando in salita, perché il Brasile è ricchissimo di talento nel reparto offensivo. Vinicius Jr, Raphinha, Rodrygo, Estevão Willian e Gabriel Martinelli sono tra quelli che puntano a una maglia da titolare sotto la gestione Ancelotti e, allo stato attuale, Neymar è dietro a tutti nella gerarchia.

    La cruda verità è che, se la Seleção vuole arrivare fino in fondo, farebbe meglio a fare a meno della stella del Santos. Sì, nelle ultime settimane ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, ma cosa accadrebbe se scendesse in campo nella prima partita del Brasile contro il Marocco e fosse costretto a uscire per infortunio? Ancelotti dovrebbe stravolgere il piano gara e, da quel momento, i dubbi sulla tenuta fisica di Neymar finirebbero per oscurare il resto del loro cammino.

    Il Brasile non può più dipendere da Neymar, né ha bisogno di farlo. E lui non ha certo bisogno di un Mondiale nel suo palmarès per essere ricordato come un fuoriclasse generazionale. Dovrebbe piuttosto concentrarsi sul riportare il Santos verso le zone alte della Serie A brasiliana, invece di rischiare di ostacolare il percorso della sua Nazionale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0