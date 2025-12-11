"Un giocatore d'altri tempi": Jamie Vardy ha conquistato la Serie A, è lui il miglior calciatore di novembre

Jamie Vardy non ha segnato e complessivamente non ha offerto una prestazione indimenticabile domenica, nonostante il successo della Cremonese sul Lecce. E questo, tutto sommato, sorprende un po'.

Sorprende perché Vardy è stato fin qui uno dei protagonisti principali della scalata della Cremonese, che a differenza del 2022/2023 sta affrontando la Serie A con le armi giuste. E stupisce perché il mese di novembre, nonché l'inizio di dicembre, dell'ex attaccante del Leicester erano stati assolutamente sorprendenti.

E così, in attesa di capire come si evolverà la stagione della Cremonese e in che modo Vardy riuscirà ancora a lasciare il segno nel nostro paese, ecco che l'inglese si è portato a casa il primo premio lontano dalla stagione: un premio individuale, non di squadra, ma poco importa.