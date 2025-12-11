Pubblicità
Bologna FC 1909 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

"Un giocatore d'altri tempi": Jamie Vardy ha conquistato la Serie A, è lui il miglior calciatore di novembre

L'ex attaccante del Leicester, che da diverse settimane sta giocando tutti i minuti nella Cremonese, ha vinto il premio Player Of The Month: "Esprime al meglio il romanticismo del calcio".

Jamie Vardy non ha segnato e complessivamente non ha offerto una prestazione indimenticabile domenica, nonostante il successo della Cremonese sul Lecce. E questo, tutto sommato, sorprende un po'.

Sorprende perché Vardy è stato fin qui uno dei protagonisti principali della scalata della Cremonese, che a differenza del 2022/2023 sta affrontando la Serie A con le armi giuste. E stupisce perché il mese di novembre, nonché l'inizio di dicembre, dell'ex attaccante del Leicester erano stati assolutamente sorprendenti.

E così, in attesa di capire come si evolverà la stagione della Cremonese e in che modo Vardy riuscirà ancora a lasciare il segno nel nostro paese, ecco che l'inglese si è portato a casa il primo premio lontano dalla stagione: un premio individuale, non di squadra, ma poco importa.

  • MIGLIOR GIOCATORE DI NOVEMBRE

    Il riconoscimento in questione è il premio EA SPORTS FC Player Of The Month relativo a novembre. In pratica, nessun calciatore della Serie A ha giocato meglio di Vardy nel mese andato a concludersi una decina di giorni fa circa.

    "I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali - spiega la Lega Serie A in un comunicato - hanno decretato come vincitore Jamie Vardy, che ha superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese)".

    I sei giocatori sono stati selezionati "tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione".

  • "UN GIOCATORE D'ALTRI TEMPI"

    Anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato il riconoscimento a Vardy. Esaltando la mistica che l'ex bandiera del Leicester, vincitore nel 2016 di un leggendario titolo di Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, ha portato a Cremona e nel nostro campionato.

    “Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.

  • QUASI 39 ANNI E NON SENTIRLI

    A stupire, nel caso di Vardy, è la clamorosa tenuta fisica a dispetto dell'età (compirà 39 anni tra un mese esatto, l'11 gennaio) e dell'impossibilità in estate di svolgere un regolare precampionato, essendo stato per mesi in attesa di una nuova squadra dopo l'addio al Leicester.

    L'inglese ha esordito tardi con la maglia della Cremonese, a Verona il 15 settembre. Poi un'altra mezz'ora in casa dell'Inter all'inizio di ottobre. E infine l'esplosione in termini di minutaggio e di reti: otto partite di fila in campo dal primo all'ultimo minuto, senza accusare la stanchezza, senza essere tolto da Nicola, senza infortunarsi. Con quattro reti già all'attivo, la prima contro l'Atalanta e le ultime due con la strepitosa doppietta di Bologna.

    Il premio di miglior giocatore del mese di novembre prende in considerazione le giornate che vanno dalla decima alla tredicesima. E dunque comprende i goal alla Juventus e proprio quelli del Dall'Ara. Oltre alla capacità di Vardy di inserirsi col botto in un nuovo ambiente, un nuovo paese, una nuova storia calcistica dopo una vita intera a Leicester.

  • NICOLA: "NON SI METTE AL DI SOPRA DI QUALCUNO"

    Di Vardy ha parlato anche Davide Nicola, allenatore della Cremonese. Che appena ha potuto gli ha consegnato una maglia da titolare, con buona pace dell'ex granata Sanabria, e che punta forte su di lui per centrare l'ennesima salvezza della propria carriera.

    "Per il giocatore che è e per l'esperienza che ha, mi hanno colpito la sua curiosità e la grande dedizione che mette quotidianamente - diceva il tecnico grigiorosso a novembre in un'intervista a La Stampa - Si vede che è qui per dare il suo contributo e non per mettersi al di sopra di qualcuno, l'umiltà che lo caratterizza è la stessa che contraddistingue il nostro gruppo".

    Con l'umiltà e con un fisico da highlander del pallone, Vardy si sta conquistando la Serie A. E l'ammirazione nei suoi confronti, già totale dopo quanto fatto col Leicester, non è certo diminuita. Cremona ringrazia e sogna una salvezza che, a nemmeno metà campionato, appare già alla portata anche grazie a lui.

