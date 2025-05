Attimi di grande paura durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League dei Reds: il bilancio conta diversi feriti.

Attimi di grandissima paura a Liverpool, nel corso della parata dei Reds per festeggiare insieme ai tifosi, per le strade della città, la vittoria della Premier League.

Come riferisce una nota Ansa, un'auto avrebbe investito diverse persone che assistevano tra la folla alla parata del club inglese per il trionfo in campionato.

Il bilancio dell'incidente sarebbe di diversi feriti e un uomo è già stato arrestato.